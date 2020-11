Beauty-Trends 2021: 5 heiße Neuheiten, auf die wir uns freuen können

Bevor sich 2020 dem Ende nähert, lohnt es schon jetzt auf einen kleinen Ausblick auf alles Neue. Nicht nur Klamotten-Trends werden sich im nächsten Jahr verändern, auch die Beauty-Welt wartet mit spanenden Neuerungen auf uns. Hoffentlich können wir ein paar davon in 2021 auch wieder zu Konzerten, Festivals und generell mehr draußen als drinnen zeigen. In jedem Fall sind die Trends aber auch ideal zum Zeitvertreib - Ob verrückter Make-up Look oder die neusten Must-do-Fingernägel, die Beauty-Trends haben so einiges für euch parat!

Lange Fingernägel - Alternativen

Tolle Neuigkeiten für alle experimentierfreudigen Beauty-Addicts unter euch: Künstliche Fingernägel gibt es 2021 in noch mehr Variationen. Ob aus der Tube oder als Alternative zum Shellac in der Striplac-Methode; alles ist möglich. Dabei steht im Fokus, dass die Modelle möglichst schonend zu deinen Nägeln sein sollen und statt Acryl und Gel-Modellagen wesentlich schonender zum Nagelbett.

Sommersprossen-Party

Schon 2020 haben wir die kleinen Punkte im Gesicht gefeiert. Wer Sommersprossen sowieso schon hat, kann sich freuen und für alle anderen gelingt der Trend mit Henna-Farbe. Mit einer Zahnbürste oder einem dünnen Pinsel werden die Sprossen aufs Gesicht aufgetupft. Pippi Langstrumpf wäre stolz und wir liegen mit diesem Beauty-Trend fürs nächste Jahr goldrichtig. Vorfreude auf den Sommer beginnt schon jetzt!

Super-Glow

An Tagen, an denen die Haut strahlt, ist die Stimmung direkt besser. Die Frische und Leichtigkeit sieht gesund aus und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Dank pflegenden Produkten wie Glow-Drops und einer reichhaltigen Nachtcreme strahlen wir meist schon am Morgen. Passender Bronzer und Highlighter erledigen den Rest.

Regenbogenfarben fürs Gesicht

Mut zu mehr! In der zeit des Lockdowns haben viele von euch sicherlich tolle neue Beauty-Projekte gestartet. Sei es "Wie man den perfekten Lidstrich zieht" oder "Welche Wimperntusche passt wirklich zu mir". Auch Schminke, die schon lange im Schrank lag, kam endlich zum Einsatz. Und das ist auch gut so, denn 2021 wird bunt - vor allem auf dem Augenlid. Lidschatten, Eyeliner und farbige Mascara verschönern euch das neue Jahr!

No-Make-up-Look

Wenn es für den einen mehr sein darf, kann es genauso gut auch ganz ohne klappen: Der Beauty-Look, der ganz ohne Schminke auskommt, ist 2021 mindestens genauso gefragt. Wichtig hierbei: die richtige Hautpflege. Denn auf einen schönen Teint setzen wir auch ohne Concealer, Wimperntusche und Co. trotzdem. Das wichtigste Utensil also: eine reichhaltige Gesichtscreme, die deine Haut mit allen wichtigen Stoffen versorgt.

