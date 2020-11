Hast du eine Lieblingsmarke in Sachen Beauty? Eine Brand, auf die du dich einfach immer verlassen kannst; nur mit guten Zusätzen und Produkte, die deine Haut zum Strahlen bringen. Wir haben ein paar solcher Marken, auf die Stars schwören und die von eben jenen ins Leben gerufen wurden, für dich zusammengefasst. Neben einem klasse Packaging und super Instagramable-Farben spielt natürlich das eigentliche Produkt die Hauptrolle: Was kann die Schminke wirklich? Wir verraten es dir...

Diese Beauty-Marken lieben die Stars:

Kylie Jenner - Kylie Cosmetics

Die jüngste im Kardashian-Jenner-Clan hat ein gigantisches Beauty-Imperium aufgebaut und das nur mit Schminke - okay und ein bisschen Skincare. Zu gefühlt jedem Geburtstag und zu Halloween, Weihnachten oder einem sonstigen Jahrestag dropped die schöne Amerikanerin eine neue Kollektion. "Kylie Skin" kommt in babyrosa Verpackungen, die leider nicht wirklich das halten, was sie auf den ersten Blick versprechen. Wie sieht es mit der Schminke aus? Unglaubliche Partikel und hohe Deckkraft warten auf dich - Natürlichkeit wird hier nicht großgeschrieben, dafür echte Wow-Looks.

Selena Gomez - Rare Beauty

Meistens entscheiden sich Stars dazu, eine eigene Beauty-Marke zu gründen, wenn sie etwas ganz Bestimmtes in anderen Marken nicht finden können. Für Sängerin Selena Gomez war das wohl "geschminkt zu sein, ohne geschminkt auszusehen!" Die Natürlichkeit und Leichtigkeit in den Produkten ihrer eigenen Linie sollen genau das an die Kunden vermitteln. Dezente Töne, frische Farben und eben das Gefühl, eigentlich gar kein Make-up auf der Haut zu haben. Wir sagen: Yes!

Millie Bobbie Brown - Florence by Mills

Unser Lieblings-Netflixstar macht jetzt auch Kosmetik? Oh ja! Und was für welche: Der Star der Generation Z hat sich der Schönheit verschrieben und kommt mit poppigen Produkten um die Ecke, die uns direkt ins Herz treffen. Ob Tipps für die daily Skincare-Routine oder coole Schminktipps: Millie liefert alles - und eben auch die passenden Produkte. Vorsicht: Die Gesichtsmaske mit Glitzer solltet ihr mit Vorsicht genießen, denn die Glitzerpartikel sind nichts für schwache Nerven oder empfindliche Haut.

Jessica Alba - Honest Beauty

Die schöne Schauspielerin macht jetzt Beauty. Sie ist quasi in Rente gegangen und verschönert jetzt unsere Gesichter, anstatt Filme zu drehen. Gut für uns, denn die Beautylinie versorgt unsere Haut mit schönen Lotions und unser Gesicht mit leichter Schminke. Vor allem super: der Lip Balm. Samtig-weich lässt er sich auch im Winter sehr leicht auftragen und schimmert schön.

Rihanna - Fenty Beauty

Skandalös, skandalös - so oder so ähnlich könnte man die "Femme fatal", Rihanna, beschreiben. Eines muss man ihr lassen, sie hat Geschmack und weiß, womit sie ihre Fans glücklich macht. Zum Beispiel mit ihrer eigenen Beauty-Marke, die als erste Firma so gut wie jede Nuance in Sachen Foundation führt. Von ganz hell bis ganz dunkel: Hier findet jeder Hauttyp das passende Produkt.

Anna Maria Damm - AN'DA

Der Beauty-Trend, den wir uns alle zu Herzen nehmen sollten, heißt Nachhaltigkeit. Achtet bei der Verpackung und den Inhalten unbedingt darauf, dass ihr so gut es geht Umwelt und Natur schützt. Eine tolle Möglichkeit ist das durch den Verzicht auf Palmöl. Dank den Beautyprodukten von Influencerin Anna Maria Damm ist das kein Problem mehr - und sie riechen sooo gut!

