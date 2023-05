AYLIVA: 10 Fakten über die "Deine Schuld"-Sängerin

Für einige Zeit befand sich AYLIVA in einer toxischen Beziehung, aus der es schwer war, auszubrechen. Ihre ganzen Erfahrungen aus dieser Zeit mit psychischer und physischer Gewalt verarbeitete die Sängerin in Songs wie "Deine Schuld". In ihrem Buch zum Album, das Teil ihrer Deluxe-Album-Box "Weißes Herz" war, hat sie eine klare Botschaft: "Wenn jemand dich schlägt, liebt er dich nicht."