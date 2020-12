Jungs stehen auf individuelle Girls!

Yes! Umso einzigartiger du bist, desto cooler finden das die Boys. Ein außergewöhnliches Outfit oder eine verrückte Musikrichtung fällt den Jungs sofort positiv auf! Niemand mag es, wenn man mit dem Strom schwimmt und nicht einfach sein eigenes Ding durchzieht. Versteck deine Besonderheiten nicht, sondern sei stolz darauf und zeige sie allen! Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt und genau das ist deine Superkraft!

Mit Humor punkten

Wenn du dich selber nicht zu ernst nimmst und auch mal über dich selber lachen kannst, punktest du sofort bei so ziemlich jedem Jungen! Nichts ist schlimmer, wenn ein Mädchen sofort eingeschnappt ist, wenn mal ein frecher Spruch rausgehauen wird. Aber man muss auch nicht alles einfach so hinnehmen, denn wenn Jungs etwas so richtig cool finden, dann ist es, wenn ein Mädchen frech kontern kann! So haben am Ende beide was zu lachen!

Trau dich!

Sei mutig und trau dich zu sagen, was du denkst! Du darfst dich auf keinen Fall verstecken und einschüchtern lassen. Sag deine Meinung! Selbstbewusstsein und eine eigene Meinung, beeindrucken die Boys! #Girlpower

Sei offen!

Natürlich musst du beim ersten Date deinem Crush nicht gleich dein komplettes Leben erzählen. Wichtig ist, dass du aber nicht zu schüchtern bist, ihm neugierige Fragen stellst und selber auch für Dinge offen bist. Dann habt ihr auf jeden Fall jede Menge Spaß. Die perfekte Kombination ist, interessiert und neugierig zu sein, aber auch etwas mysteriös. Du willst ja nicht, dass dein Traumboy schon nach dem ersten Date alles wichtige über dich weiß!😉

Bleib dir treu!

Ein absolutes No-Go ist es, sich zu verstellen! Verbiege dich auf keinen Fall, nur um einem Jungen zu gefallen. Wenn du deinen Schwarm beeindrucken willst, dann bleib ganz du selbst. Denn mit der Zeit wird es viel zu anstrengend werden, jemand zu sein, der man eigentlich nicht wirklich ist. Es ist doch viel schöner, so geliebt zu werden, wie man ist und man nicht vorgeben muss, jemand anderes zu sein!

