Löwe (23.07 – 23.08)

Wenn Flirten eine olympische Sportart wäre, dann würden Löwen regelmäßig Gold abräumen. Der Löwe ist nämlich ein sehr selbstbewusstes Sternzeichen und weiß ganz genaz, was zu tun ist, wenn es darum geht jemanden von sich zu überzeugen – und das ganz ohne Aufwand! Menschen mit diesem Sternzeichen sind nämlich von Natur aus sympathisch und kommen durch ihre lockere Art gut an. Sie sind jedoch auch mutig, lieben Augenkontakt, gehen selbst auf ihren Schwarm zu, machen Komplimente und ärgern ein bisschen – das kommt extrem gut an.

Widder (21.03 – 20.04)

Widder lieben die Herausforderung. Für sie ist Flirten wie eine Challenge. Wenn Menschen mit diesem Sternzeichen einen potenziellen Flirt gefunden haben, gehen sie in den Angriff – und das eigentlich immer mit Erfolg. Sie sind lustig, spontan, aufregend und einen Hauch geheimnisvoll, deshalb können sie ihren Gegenüber schnell in den Bann ziehen. Hier erfährst du übrigens, wie du geheime Flirt-Codes erkennst und herausfindest, was dein Crush will.

Zwillinge (21.05 – 21.06)

Ein Zwilling ist so gesprächig und lustig, dass er/sie manchmal gar nicht merkt, dass er/sie gerade krass flirtet. Menschen mit diesem Sternzeichen sind eben grundsätzlich sehr charmant, interessieren sich aufrichtig für ihren Gegenüber und verteilen gerne ehrliche Komplimente. In ihrer Umgebung fühlen sich die meisten Menschen sofort wohl. Und, welcher Flirt-Typ bist du?