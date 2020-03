Horoskop: Diese Sternzeichen haben immer Glück! 🍀

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Menschen mit diesem Sternzeichen ist das Glück praktisch schon in die Wiege gelegt. Ihre gesellige, spontane und aktive Art macht sie einfach unfassbar beliebt bei Menschen. Durch deine leichte Naivität und positive Ader schaffst du dir dein Glück meistens selbst. Keine Herausforderung ist zu groß, denn du versuchst eigentlich immer das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Ein Schütze ist sehr flexibel und passt sich den Umständen an, deshalb kann es in deinem Leben eigentlich immer nur gut laufen – weiter so!

Fische (20. Februar bis 20. März)

Ist es dir auch schon mal passiert, das etwas zuerst nicht geklappt hat, aber sich am Ende eine noch viel bessere Lösung ergeben hat? Tja, dann bist du ein typischer Fisch! Menschen mit diesem Sternzeichen scheinen nämlich immer in ihr Glück zu stolpern. Durch deine verträumte Art ziehst du deine Wünsche quasi magisch an, wenn auch oft auf Umwegen. Dein Motto: Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Durch diese Leidenschaft und den Glauben gelingt es Fischen oft ihre Träume zu verwirklichen und in besonders kreativen Jobs zu landen.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Der Löwe macht sich sein Glück einfach selbst. Menschen mit diesem Sternzeichen sind nicht nur unglaublich ehrgeizig, sondern auch sehr selbstbewusst. Das macht sie vor allem in der Schule oder später im Job sehr erfolgreich! Kein Ziel scheint zu weit und keine Hürde zu schwer. Du hast ein Ziel vor Augen, dann wirst du es auch erreichen – komme, was wolle! Fleiß und harte Arbeit zahlen sich eben immer aus.