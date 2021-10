Horoskop: Diese Sternzeichen sind dein*e schlimmster*n Feind*innen

Nicht mit jedem Menschen kann man sich super verstehen. Das ist etwas ganz Normales. Aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du mit manchen Sternzeichen viel eher vibst, als mit anderen? An was liegt das? Und welches Sternzeichen könnte dein*e größte*r Feind*in werden? In diesem Horoskop erfährst du, wer gar nicht mit dir harmoniert! ⤵️