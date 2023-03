Knutschfleck: Wie man ihn macht und wieder wegkriegt!

So geht's: Die Lippen zu einem "O" formen, andocken und saugen 👄 ! Machst du das lang genug, gibt es einen Knutschfleck – der nichts anderes ist, als ein Bluterguss. Dabei gilt: Je länger man saugt, umso intensiver wird das Resultat. Einen Knutschfleck zu machen ist einfach. Aber wenn's ein "schöner" – etwa in der Form eines Herzen ❤️ – sein soll, gehört schon etwas Training dazu. Wer möchte, kann das an seinem Arm üben.Knutschflecke macht man vorzugsweise am Hals, im Nacken oder auf der Schulter – also an Stellen, die leicht zu sehen sind. Bei der intimen Variante gibt's Knutschflecken auch mal am Po oder den Innenseiten der Oberschenkel. Dabei saugt man mit den Lippen etwas Haut an und lutscht so lang daran, bis sich die Hautstelle deutlich rötet.

