Ariana Grande verrät Hochzeitspläne

Es gibt große News: Ariana Grande plant bereits jetzt die Hochzeit mit ihrem Schatz Pete Davidson!

Ariana & Pete in love!

Sie sind DAS Überraschungspaar 2018: Ariana Grande und Pete Davidson! Erst im Mai trennte sich die „God is a Woman“-Sängerin von ihrem Ex Mac Miller, kurz danach verliebte sich Ari dann bereits in ihren Pete. Nach nur einem Monat Beziehung folgte die Verlobung und die Hochzeit lässt wohl auch nicht mehr lange auf sich warten! Dabei dachte die 24-Jährige lange Zeit nicht mal, dass sie jemals heiraten würde. „Ich bin keine sehr traditionelle Person, deshalb ist die Tatsache, dass ich überhaupt heirate, etwas, das ich nie erwartet habe.“ Erzählt Ari in einem Interview. Doch wenn es der Richtige ist, macht die Sängerin wohl eine Ausnahme und auch Petes Antrag scheint die 24-Jährige total überzeugt zu haben. Ariana schwärmt: „Es war sehr einfach und wirklich süß. Wir waren einfach nur am Rumhängen und er hatte einen Ring und dann hat er mich gefragt. Es war wirklich süß. Er ist nicht auf ein Knie gegangen, Gott sei Dank ... Oh mein Gott, das wäre so verrückt gewesen.“ Das klingt ja nach einem wirklich persönlichen, schönen Moment für das Traumpaar!

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Jul 30, 2018 um 12:16 PDT

Ari über die Hochzeit

Anscheinend kann die Sängerin den großen Tag mit ihrem Liebsten jetzt kaum noch erwarten! Ari hat nämlich schon jetzt mit der Planung begonnen. Für die Sängerin ist jedenfalls schon mal klar, dass die Hochzeit außerhalb von ihrem Wohnort Los Angeles stattfinden soll. Vielleicht gibt es ja eine traumhafte Strandhochzeit in der Karibik oder so? Außerdem könnte es sein, dass die 24-Jährige bereits ihre Frisur für den großen Tag ausgesucht hat. Der Stylist von Aris Verlobtem Pete riet der Beauty nämlich zu ihrem typischen Half-Up, den sie bereits seit Jahren immer wieder trägt. „Ich liebe das, ihre Haare sind lang. Warum nicht diesen Look nehmen. Es ist ihr Look.“ Sagte der Stylist in einem Interview. So oder so, wird die „God is a Woman“-Sängerin mit Sicherheit wunderschön aussehen bei ihrer Hochzeit! Wir freuen uns schon jetzt auf den großen Tag …

Hol dir jetzt die aktuelle BRAVO und erfahre viele weitere coole Star-News!