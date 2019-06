Ariana Grande in Netflix-Film!

Mike Coppola/Getty Images for Billboard

Es wurde gerade bekannt geben, dass Ariana Grande in einem krassen, neuen Netflix-Film mitspielen wird!

Ariana Grande in „The Prom“

Ariana Grande hat bereits mehrere Male bewiesen, dass sie nicht nur eine mega Sängerin, sondern auch eine tolle Schauspielerin ist! Ihre Karriere begann der Superstar schließlich mit der Serie „Victorious“. Außerdem spielte sie unter anderem auch in den Serien „Sam & Cat“ und „Scream Queens“, dem Film „Zoolander 2“ und einigen Musicals mit. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Ari in der Netflix-Verfilmung des Musicals „The Prom“ mitspielen wird! Das dürfte Arianas Fans freuen, die vor kurzem stinksauer waren. Mit dabei sind übrigens auch die Schauspielerinnen Meryl Streep und Nicole Kidman. Welche Rolle die Sängerin spielen wird, ist noch unklar …

„The Prom“: Darum geht es!

In „The Prom“ geht es um eine lesbische Schülerin, die ihre Freundin mit zum Abschlussball bringen möchte. Die Schule verbietet das kurzerhand und lässt keine der beiden zum Ball gehen! Um gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen, setzen sich einige Schauspieler dagegen ein. Diese sind aber nicht ganz selbstlos, denn sie wollen durch die Sache unbedingt im Rampenlicht stehen … Wir sind super gespannt, was Ari für eine Rolle haben wird und wie diese aussieht! Sieh dir hier Arianas krasseste Outfits an.

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: