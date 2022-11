Ariana Grande: Liebeslied von Harry Styles

Jetzt ist es raus! Der Song "A Little Bit Of Your Heart" auf Arianas neuem Album "My Everything" hat Harry Styles extra für Ari geschrieben! Und vom Titel können wir nur vermuten: Es wird romantisch! Am liebsten würden wir den Song jetzt sofort hören!

Ariana hat Harry bereits als einen "wunderbaren Songwriter" gelobt! Doch wie kam es eigentlich dazu? Ari erzählt: "Ich war eines Tages im Studio und Johann Carlsson und Savan Kotecha (Anmerkung: Songwriter von Ariana Grande) haben ihn einfach gefragt 'Hey, willst du nicht einen Song für Ariana machen?' und er war so 'Klar' und hat's einfach gemacht!"