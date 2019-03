Ariana Grande: Date mit diesem "Riverdale"-Darsteller!

Ariana Grande gönnte sich ein romantisches Dinner mit diesem "Riverdale"-Star in New York.

Ariana Grande: Zurück zum Ex?

Kein geringerer als "Riverdale"-Darsteller Graham Phillips (25) ist Ariana Grandes (25) Exfreund. Die beiden waren von 2008 bis 2011 ein Paar. Nun scheint das einstige Traumpaar wieder anzubandeln. Am Samstag (9. März) hatten Ari und Graham im New Yorker Restaurant Carbone ein Candle-Light-Dinner. Die "7 Rings"-Interpretin erschien in gewohnter Manier in einem Burberry-Minirock, kombiniert mit weißen Overkneestiefel und einem schwarzen Top.

Ariana Grande is hanging out with yet another of he exes. https://t.co/4WG0J7sayQ — The Blast (@TheBlastNews) 11. März 2019

Ariana Grande & Graham Philipps: Die Lovestory

Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich während ihrer Jugend kennen, als sie gemeinsam im Broadway-Stück "13" auftraten. Im zarten Alter von 14 hatte Ariana ihren ersten Kuss mit Graham. Der Trennungsgrund: Graham zog weg und beide entschieden sich dazu, dass sie keine Fernbeziehung wollen.

Ariana Grande: Neue alte Liebe?

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Thank You Next"-Interpretin sich mit einem Ex trifft. Gegenüber E! News verriet eine enge Freundin von Ari: "Sie ist solo. Sie trifft einige ihrer Ex-Freunde, datet aber keinen von ihnen. Sie möchte einfach nur am Leben jener teilhaben, für die sie mal Gefühle hatte." Wir sind gespannt, ob die Beauty demnächst vielleicht doch mit dem ein oder anderen Exfreund wieder anbandelt.

