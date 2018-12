Ariana Grande: Darum hängt ihr Weihnachtsbaum falschrum an der Wand

Ariana Grandes Leben ist ziemlich ungewöhnlich. Da darf natürlich auch ein verrückter Weihnachtsbaum nicht fehlen ...

Ariana Grande: Weihnachtsstimmung

Oh Tannebaum, oh Tannebaum! Bei Ariana Grande steigt die Weihnachtsvorfreude von Tag zu Tag immer weiter. Nun hat die Sängerin auch endlich ihren Weihnachtsbaum aufgehängt. Ja ihr lest richtig, Ariana Grandes diesjähriger Baum steht Kopf. Ihr Bruder Frankie hat ein Bild von sich mit dem ungewöhnlichen Weihnachtsschmuck gepostet. Darunter twittert er natürlich auch falsch herum: "Ich warte auf den Weihnachtsmann". Der Baum unterscheidet sich von der Deko her, kaum von einem anderen Tannenbaum. Der einzige Unterschied: Der Christbaum klebt oben an der Decke. Na hoffentlich passiert kein Unglück!

Ariana Grande: Deshalb hängt ihr Weihnachtsbaum

Auf den Straßen New Yorks wurde Ariana Grande von Paparazzi gefragt, weshalb sie einen so ungewöhnlichen Christbaum hat. Ihre Antwort: "Manchmal steht das Leben einfach auf dem Kopf." Diese verrückte Deko ist also eine Metapher. Auch ihr aktuelles Album-Cover steht auf dem Kopf. Wer kann es ihr verübeln? Bei der 25-Jährigen ging es die letzten Monate wirklich ziemlich krass her. Erst trennt sie sich von ihrem Freund Mac Miller, anschließend findet sie einen neuen Mann – Pete Davidson. Der Komiker und die Sängerin verloben sich sogar. Ein herber Schicksalsschlag folgt: Mac Miller verstirbt auf tragische Weise. Daraufhin trennt sie sich von Pete. Nun scheint die schöne Musikerin auf dem Weg der Besserung zu sein und verarbeitet ihre Emotionen eben auf eine ungewöhnliche Art und Weise.

Folg uns auf Spotify für mega nice Hits!

Das könnte dich auch interessieren: