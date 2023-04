Ariana Grande äußert sich zu Kommentaren über ihren Körper

"Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns weniger wohl dabei fühlen, die Körper von Menschen zu beurteilen, egal was ist. Wenn man denkt, dass man etwas Gutes oder Gutgemeintes sagt, was auch immer es ist – gesund, ungesund, groß, klein, sexy, nicht sexy – wir sollten es einfach nicht tun", begann die Sängerin. Dann ging sie näher auf ihre persönliche Situation ein: "Ich wollte auch nur sagen, dass es viele verschiedene Arten von Schönheit gibt. Es gibt viele Möglichkeiten, gesund auszusehen. Für mich persönlich war der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper vergleicht, die ungesündeste Version meines Körpers. Ich habe viele Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens, als ich so aussah, wie ihr es für gesund haltet, aber das war in Wirklichkeit nicht mein gesunder Körper." Zum Abschluss gibt sie ihren Fans noch eine wichtige Message mit auf den Weg: "Ich sende euch viel Liebe und denke, dass ihr wunderschön seid, egal, was ihr gerade durchmacht, egal welches Gewicht, egal wie euch gerade schminkt, egal welche kosmetischen Eingriffe ihr hattet."