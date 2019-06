"Annabelle": Wie gut kennst du die Horror-Puppe?

Annabelle ist zurück: In unserem Quiz kannst du testen, wie gut du die Horror-Puppe kennst!

"Annabelle 3" bald im Kino

Grusel-Fans aufgepasst! Am 4. Juli ist es so weit: "Annabelle 3" kommt in die Kinos. Im dritten Teil werden die Dämonologen Ed (Patrick Wilson) und Loraine (Vera Farmiga) Warren wieder auf die Probe gestellt. Eigentlich glauben sie, dass die Horror-Puppe Annabelle sicher im Artefaktenraum verschlossen ist. Doch die gruslige Puppe findet einen Weg wieder Terror zu verbreiten. Sie erweckt alle bösen Geister des Raumes und setzt sie auf ein bestimmtes Ziel: Judy (Mckenna Grace), die zehnjährige Tochter der Warrens. Für Spannung und Schok-Momente ist sicher wieder gesorgt! Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film angucken – Vorsicht, das ist nichts für schwache Nerven!

Wie gut kennst du die Horror-Puppe "Annabelle"?

Schon drei Teile lang treibt "Annabelle" ihr Unwesen. Passend zum Filmstart haben wir ein kleines Quiz für euch. Hier könnt ihr testen, wie gut ihr die Horror-Puppe wirklich kennt.

Das könnte dich auch interessieren: