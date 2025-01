Anna Cathcart: 10 Fakten über den "XO, Kitty"-Star

Bekannt wurde Anna Cathcart 2018, als sie im ersten Teil der "To All The Boys"-Reihe die Rolle von Lara Jeans kleiner Schwester Kitty übernahm. Sie spielte sich sofort in die Herzen aller Zuschauer*innen. Kein Wunder, dass Netflix sich dazu entschied, Kitty ein eigenes Spin-Off zu geben und so kam 2023 mit "XO, Kitty" die erste Staffel der Serie an den Start, in der Anna als Kitty die Hauptrolle spielt. Das Spin-Off entwickelte sich schnell zu einem Hit und so kam erst vor wenigen Tagen (16.01.2025) die zweite Staffel raus. Dass es eine dritte Staffel geben wird, ist eigentlich fast schon ein MUSS. 👀

Abseits der "To All The Boys"-Welt hat Anna auch schon in einigen anderen coolen Projekten mitgewirkt. Sie spielte unter anderem Olympia in der kanadischen Kinderserie "Odd Squad", Dizzy Tremaine in den "Descendants"-Filmen und Tween Drizella in "Once Upon a Time – Es war einmal…".