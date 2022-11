"To All The Boys…"-Star Noah Centineo: Neue Serie auf Netflix

Noah Centineo: Neues Projekt mit Netflix

Wir alle kennen und lieben Noah Centineo aus der Teenie-RomCom-Reihe "To All The Boys". Seitdem hat sich der Schauspieler aber deutlich weiterentwickelt und in einigen Filmen mit anderen Genres mitgewirkt – darunter der Actionfilm "3 Engel für Charlie" und der DC-Film "Black Adam".

Jetzt kehrt Noah zu dem Streaming-Anbieter zurück, durch den er so richtig bekannt wurde: Netflix. Diesmal in der Action- und Abenteuerserie "The Recruit". Worum geht’s in der Serie und welche Rolle spielt der Schauspieler in dieser?

Noah Centineo: Davon handelt "The Recruit"

Noah wird die Hauptrolle des Owen Hendricks übernehmen, ein junger Anwalt bei der CIA. Doch seine erste Woche ist alles andere als entspannt. Denn er entdeckt einen Drohbrief einer ehemaligen Agentin, die plant, die Agentur auffliegen zu lassen, wenn sie nicht von einem schweren Verbrechen freigesprochen wird. Owen gerät dadurch in so einige gefährliche Situationen… Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega darauf, Noah in dieser Rolle zu sehen. "The Recruit" startet am 16. Dezember auf Netflix.

