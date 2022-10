"Heartbreak High": Alle Infos zu Staffel 2

"Heartbreak High" Staffel 2: Start

Gute Nachrichten für alle Fans der Serie: "Heartbreak High" wird eine zweite Staffel bekommen! Das bestätigte Netflix am 20. Oktober. Doch bis wir diese sehen können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Die Produktion der ersten Staffel hat ca. 1,5 Jahre gedauert – Bei Staffel 2 können wir mit einem ähnlichen Zeitplan rechnen. Das würde bedeuten, dass es erst 2024 neue Folgen der Serie geben wird, mit ganz viel Glück vielleicht aber schon Ende 2023.

"Heartbreak High" Staffel 2: Darsteller*innen

In Staffel 2 von "Heartbreak High" werden sicherlich zurückkehren:

Asher Yasbincek als Harper

Ayesha Madon als Amerie

James Majoos als Darren

Chloe Hayden als Quinni

Thomas Weatherall als Malakai

Will McDonald als Ca$h

Joshua Heuston als Dusty

Gemma Chua-Tran als Sasha

Bryn Chapman-Parish als Spider

Sherry-Lee Watson als Missy

Brodie Townsend als Ant

Chika Ikogwe als Jojo Obah und

und Tom Wilson als Chook

Außerdem wird vielleicht auch noch das eine oder andere neue Gesicht zum Cast hinzustoßen.

Der Cast von "Heartbreak High" Staffel 1 Brendon Thorne / Getty Images

"Heartbreak High" Staffel 2: Inhalt

Im Staffel-Finale versöhnen sich Harper und Amerie nach endlosen Konflikten ENDLICH. Außerdem haben wir erfahren, was wirklich in jener Nacht auf dem Musik-Festival geschah – und: Chook wurde als Anstifter hinter Harpers Entführung, bei der sie beinahe sexuell missbraucht wird, entlarvt. In der zweiten Staffel könnten wir vielleicht sehen, wie die Freundschaft von Amerie und Harper wieder stärker wird und sie sich an Chook für seine Tat rächen.



Doch auch bei Darren und Ca$h wird es noch spannend: Ist der Funke zwischen ihnen nach der Verhaftung von Ca$h für immer erloschen? Wir hoffen nicht! 😱

Und: Zwischen Amerie und Malakei scheint auch noch nicht das letzte Wort gesprochen worden zu sein. Ihr habt doch alle diese lang anhaltenden Blicke auch nach der Trennung noch gesehen, oder? 👀

