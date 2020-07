Wie läuft das mit euren Kumpels?

Ihr telefoniert nie miteinander. Ihr trefft euch nie auf nen Kaffee oder zum Bummeln. Oft schenkt ihr euch noch nichtmal was zum Geburtstag. Und trotzdem: Wenn es drauf ankommt, sind "eure Jungs" wichtiger, als alles andere. Uns Mädels eingeschlossen! Was genau ist es also, dass Euch so zusammenschweißt?

Wieso telefoniert ihr nicht gern?

Weil wir gerade davon sprachen: Was ist euer Problem mit dem Telefonieren? Ein kurzes Telefonat ersetzt einen ganzen Haufen nerviger Whatsapp-Nachrichten. Und bei einem langen Telefonat kann man sich endlich mal in Ruhe ausquatschen. Oder notfalls eine unangenehme Nachricht loswerden, ohne dem anderen dabei in die Augen schauen zu müssen – das ist doch eigentlich genau euer Ding!

Wieso redet ihr nicht gern?

Wenn wir schon beim Thema Kommunikation sind: Es ist ja nicht nur das Telefon – Ihr redet grundsätzlich so wenig! Damit meinen wir nicht nur die ganz großen Gefühle (ja, darüber zu sprechen fällt selbst uns Mädels oft schwer!). Ihr schweigt euch schon über die banalsten Kleinigkeiten aus! Erzählt uns doch einfach mal, wie euer Tag so war. Oder noch besser: Fragt uns nach UNSEREM TAG! Dann übernehmen wir das Reden eh wieder für euch.

Wieso lasst ihr uns warten?

Findet ihr euer Verhalten nach dem ersten Date wirklich richtig? Woher kommt eigentlich diese bekloppte 3-Tage-warten-Regel? Daran ist nichts sinnvoll. Ernsthaft: Wenn Ihr euch nach einem Date bei uns melden wollt, dann meldet euch. Und zwar sofort. Lasst uns nicht künstlich zappeln. Erstens merken wir eh, ob ihr auf uns steht oder nicht. Und zweitens: Schonmal drüber nachgedacht, dass wir besseres zu tun haben, als auf euch zu warten – und es nach 3 Tagen zu spät sein könnte?

Was habt ihr gegen Shopping?

Eins wollen wir mal richtig stellen: Wir finden es auch ätzend, uns am Samstag durch überfüllte Läden zu quetschen und stundenlang an der Kasse anzustehen. Aber was spricht dagegen, an einem normalen Nachmittag gemeinsam ein paar Klamotten anzuprobieren? So könnt ihr uns ehrlich sagen, was euch an uns Mädchen gefällt. Und wir helfen euch gern, eure Lieblingsteile in der richtigen Größe und Farbe zu finden – ohne dass Ihr euch selbst ewig durch die Regale wühlen müsst.

Warum lacht ihr über böse Bilder?

Es gibt tatsächlich Bilder, die nur Jungs verstehen. Warum? Keinen Plan, wahrscheinlich habt ihr Boys da draußen einfach einen anderen Sinn für Humor! Jaaa, der kann manchmal auch ziemlich unter die Gürtellinie rutschen! Naja, hauptsache es macht euch Spaß! Verlangt aber bitte nicht, dass wir Mädels auch herzhaft darüber lachen müssen.

Trotz all dieser kleinen "Macken" können wir natürlich NICHT OHNE EUCH! Und zugegeben, auch wir Mädchen sind manchmal ziemlich crazy drauf! 😘