50 Jahre BRAVO: Die Story zum Jubiläum!

BRAVO-Reporter und -Fotografen waren stets für ihr ungewöhnliches Vorgehen bekannt. Als Weltstar Tom Jones im Januar 1969 zu einer Filmpremiere nach München kam, entführte ihn BRAVO-Fotograf Bubi Heilemann in einem 600er Mercedes direkt vom Rollfeld in ein Fotostudio zum BRAVO-Shooting. Mit einer Blondine auf dem Schoß, Zigarre im Mund, Champagnerglas in der Hand und einem Tigerfell als Unterlage präsentierte sich der walisische Frauenheld, dem die aufwendige Fotosession sehr gefiel. Am nächsten Tag titelte eine Boulevardzeitung: "BRAVO entführt Tom Jones!"

Bubi Heilemann hatte auch den heißesten Draht zur schwedischen Pop-Sensation ABBA. Er "schuf" 1976 das weltberühmte ABBA-Logo mit dem gedrehten "B". Für ein Shooting organisierte der findige Fotoreporter riesengroße Buchstaben. Während des hektischen Shootings fiel niemandem auf, dass Björn sein Pappmaché-"B" spiegelverkehrt hielt. Beim Sichten der Abzüge war die Bestürzung groß. Aber den ABBA-Herren Benny und Björn gefiel der "Fehler" und sie machten daraus ihr Logo.

Den "Verrückten aus München" (ABBA über die Fotoproduktionen mit BRAVO) gelangen immer wieder sensationelle Coups. Heilemann lichtete ABBA in Frack und Strapsen ab. Die BRAVO-Redaktion entdeckte 1977 den verschollen geglaubten Vater von ABBA-Sängerin Anna-Frid im Schwäbischen. Alfred Haase hatte als Wehrmachtssoldat eine Romanze mit Anna-Frids Mutter. BRAVO flog 32 Jahre später den Zuckerbäcker Haase zur Familienzusammenführung nach Schweden.

