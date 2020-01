Rapper-Legende 50 Cent, welcher mit bürgerlichen Namen Curtis Jackson heißt, ist ab und zu auch als Schauspieler tätig. In seiner Rolle des jungen "Deon" in "All Things Fall Apart", geht er an seine Grenzen! "Ich habe in neun Wochen über 25 Kilo abgenommen!", verriet er in einem Interview. "Es gab Momente, an denen ich dachte: 'Das ist unmöglich, das kann nicht sein!' Es hat sich nicht richtig angefühlt." Viele Stars kommen mit der körperlichen und geistigen Belastung nicht klar … 😯