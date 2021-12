5 Seconds of Summer: So krass feiern sie ihr Band-Jubiläum

5 Seconds of Summer feiern zehn Jahre Bandgeschichte

Zehn Jahre ist es nun her, als Luke Hemmings, Michael Clifford, Ashton Irwin und Calum Hood sich zum ersten Mal unter dem Namen 5 Seconds of Summer der Welt zeigten und ihren ersten Auftritt hatten. Es dauerte nicht lange und die vier Jungs aus Australien zogen nach London, wurden der Support-Act von One Direction und veröffentlichten 2014 ihr erstes Album, mit dem sie so richtig durchstarteten.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

In den folgenden Jahren spielten sie eigene Konzerte auf der ganzen Welt und releasten erfolgsgekrönte Songs und Alben. Als Countdown für ihren großen Tag veröffentlichten 5 Seconds of Summer täglich eine Podcastfolge, in der sie ihre bisherige Zeit in der Band reflektieren. Jede Folge dreht sich um ein Jahr in ihrer Karriere und ihre krassen Erfahrungen in diesem. Die Folgen sind alle auf YouTube verfügbar.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

5 Seconds of Summer: Neuer Song zum Band-Jubiläum

Doch das große Feiern geht noch weiter, denn heute veröffentlichte die Band ihren neuen Song „2011“ und vereinen in diesem einen Song die Sounds ihrer letzten vier Alben. Auf Instagram teilten 5 Seconds of Summer mit: “Wir haben den Song geschrieben, um das zehnjährige Bestehen dieser Band zu feiern, zehn abenteuerliche Jahre in unserem Leben und vor allem zehn Jahre euch, unsere Fans! Wir lieben euch und freuen uns schon auf die nächsten 10 Jahre.“ Mit dem Song wollen sie aber nicht nur ihre Anfänge feiern, sondern auch ihre Pläne für die Zukunft.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

5 Seconds of Summer: Live-Performance zum Jubiläum

Den neuen Song und noch einige andere Tracks aus ihrer kompletten Diskografie werden sie in einem Livestream „The 5 Seconds of Summer Show“ auf YouTube und TikTok heute am 03. Dezember um 23 Uhr eine krasse Live-Performance hinlegen. Mit der Show wollen sie jede Erfahrung, Lektion und Person, der sie auf ihrem Weg begegnet sind, würdigen. Es wird also mit großer Wahrscheinlichkeit sehr emotional werden!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->