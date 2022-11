3A: Wir stellen dir die Band vor

3Action! Seit Freitag (7. Februar) ist ihre erste Single "Sind wir Freunde?" draußen, am Montagabend waren die Jungs von 3A zu Gast bei "Köln 50667". Ihr Musikclip hat innerhalb von nur drei Tagen bereits 20.000 Klicks auf YouTube, auch im TV läuft es rauf und runter. Aber wer sind die drei süßen Boys überhaupt?

Die Brüder Adam (15, Gesang und Gitarre), Aaron (17, Drummer) und Abel (15, Bassist) Lovac aus Kerken/Nordrhein-Westfalen machen bereits seit neun Jahren zusammen Musik. Erst als Band LaLaLa, dann haben sie sich jedoch in 3A umbenannt. Drei Jahre lang hat das Trio an seinem Debüt gearbeitet - am 28. März erscheint endlich das Album "wirsindhier".