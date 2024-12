3333 Folgen "Berlin - Tag und Nacht": Die Lieblings-Momente der Stars!

"Ein sehr aufregender Moment bei BTN war, als ich auf dem Hochhaus-Dach stand und meine Rolle Malte sich umbringen wollte. Auch privat haben sich all mein Kummer und all meine Sorgen so winzig angefühlt. Man kommt nicht drumherum, manchmal die Rolle nachzuempfinden und seine Emotionen mit nach Hause zu nehmen. Wenn du fünf Stunden lang spielen musst, dass du dich umbringen willst und dein Leben am Ende bist, kommst du abends nach Hause und bist einfach wirklich am Ende, andersrum jedoch genauso. Das Ergebnis und vor allem die Rezension der Zuschauer und den ausgesprochenen Respekt der Kollegen, gibt dir jedoch die Realität und vor allem auch den Stolz deiner eigenen Leistung zu spüren. Ich bin am Ende des Tages sehr glücklich darüber, welchen Beruf ich hier ausüben darf und mit was für tollen Menschen ich arbeiten darf. Ich fühle mich pudelwohl mit den Menschen und kann nur sagen, dass die mich beruflich, aber auch privat immer wieder mit Glück erfüllen."