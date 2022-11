?Warum bringen Sie mich jetzt nicht einfach um??, platze ich heraus.

?Öffentlich??, fragt er. ?Das hieße nur Öl ins Feuer gießen.?

?Dann lassen Sie es wie einen Unfall aussehen?, sage ich.

?Wer sollte das glauben??, fragt er. ?Du bestimmt nicht, wenn du Zuschauer wärst.?

?Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich werde es tun?, sage ich.

?Wenn es nur so einfach wäre.? Er nimmt einen Blumenkeks und betrachtet ihn. ?Wie hübsch. Hat deine Mutter die selbst gebacken??

?Peeta.? Und zum ersten Mal merke ich, dass ich seinem Blick nicht standhalten kann. Ich nehme die Tasse, stelle sie jedoch zurück, als ich merke, wie sie an die Untertasse klirrt. Um es zu überspielen, nehme ich schnell einen Keks.

?Peeta. Wie ist sie denn, die Liebe deines Lebens??, fragt er.

?Gut?, sage ich.

?Wann genau hat er gemerkt, wie gleichgültig er dir wirklich ist??, fragt er und tunkt seinen Keks in den Tee.

?Er ist mir nicht gleichgültig?, sage ich.

?Aber vielleicht bist du nicht ganz so hingerissen von dem jungen Mann, wie du das Land glauben machen wolltest?, erklärt er.

?Wer sagt das??, frage ich.

?Ich?, sagt der Präsident. ?Und wenn ich der Einzige wäre, der seine Zweifel hat, wäre ich nicht hier. Wie geht es dem feschen Cousin??

?Ich weiß nicht ... ich ...? Mein Widerwillen gegen dieses Gespräch, dagegen, dass ich mit Präsident Snow über meine Gefühle für zwei der Menschen spreche, die mir am meisten bedeuten, lässt meine Stimme ersterben.

?Sprich nur, Katniss. Ihn kann ich leicht umbringen, wenn wir keine glückliche Lösung finden. Du tust ihm keinen Gefallen damit, dass du jeden Sonntag mit ihm in den Wald verschwindest.?

Wenn er das weiß, was weiß er dann noch alles? Und woher weiß er es? Viele Leute könnten ihm erzählt haben, dass Gale und ich sonntags zusammen auf die Jagd gehen. Kreuzen wir nicht am Ende jedes Sonntags schwer bepackt mit Wild auf? Ist das nicht schon seit Jahren so? Die eigentliche Frage ist, was seiner Meinung nach in den Wäldern hinter Distrikt 12 passiert. Bestimmt haben sie uns dort nicht aufgespürt. Oder doch? Kann uns jemand gefolgt sein? Das erscheint mir unmöglich. Jedenfalls kein Mensch. Kameras? Bis zu diesem Augenblick ist mir das nie in den Sinn gekommen. Der Wald war für uns immer ein sicherer Ort ? der Ort, wo uns das Kapitol nicht erreichen konnte, wo wir bedenkenlos sagen konnten, was wir fühlten, so sein konnten, wie wir waren. So war es jedenfalls vor den Spielen. Wenn sie uns seitdem beobachtet haben, was haben sie gesehen? Zwei Menschen auf der Jagd, die ketzerische Bemerkungen über das Kapitol machen, das schon. Aber nicht zwei Verliebte, wie Präsident Snow anzudeuten scheint. Was das angeht, sind wir auf der sicheren Seite. Es sei denn ... es sei denn ...

Es ist nur ein Mal passiert. Es kam schnell und überraschend, aber es ist doch passiert.

Nachdem Peeta und ich von den Spielen zurückkamen, vergingen mehrere Wochen, bis ich Gale wieder allein traf. Erst waren da die obligatorischen Feierlichkeiten. Ein Festessen für die Sieger, zu dem nur die ranghöchsten Leute eingeladen waren. Ein Feiertag für den gesamten Distrikt mit Gratisessen und Entertainern aus dem Kapitol.

» weiter lesen!