Du flirtest wie eine Göttin der Berührung:

Du bist selbstbewusst und weißt was du willst, auch beim Flirten. Gefällt dir ein süßer Boy, fackelst du nicht lange und sprichst ihn an. Dabei weißt du ganz genau was du tun musst um das Herz deines Schwarms zu erobern. Ein süßes Lächeln, ein gekonnter Augenaufschlag, kurz durch die Haare gefahren und die Boys liegen dir zu Füßen!

Deine Göttinnen-Flirttaktik:

Dir ist deine Wirkung auf Jungs durchaus bewusst und darum dauert es bei dir auch nicht lange bis sich die Verehrer um dich scharen. Du bist ein trendy It-Girl und man trifft dich in allen angesagten Locations der Stadt. Du bist alles andere als zurückhaltend und holst dir was dir gefällt, auch deinen aktuellen Schwarm. Deine direkte Art macht es dir sehr leicht mit den Boys ins Gespräch zu kommen. Und das zahlt sich auch aus, denn bevor du lange wartest bis ein Typ auf dich zukommt, nimmst du die Sache lieber selbst in die Hand.

Kommt es dann zum ersten Date, willst du perfekt vorbereitet sein. Du überlässt nichts dem Zufall, dein Styling oder was ihr wann wie wo macht. Du hast alles geplant. Trotzdem hier noch ein paar Tipps.

Die Göttinnen-Flirttipps für dich:

* Weniger ist mehr, das gilt vor allem für dein Make-up. Jungs lieben Natürlichkeit, also weg mit den falschen Wimpern!

* Lass auch ihn zu Wort kommen! Klar, du bist ein interessantes Girl und möchtest ihm viel von dir erzählen, damit er dich besser kennenlernt, aber er möchte dir mit Sicherheit auch was aus seinem Leben erzählen.

* Zum perfekten Styling gehören auch perfekt rasierte Beine.

* Lass den Boy nach dem nächsten Date fragen. Jungs übernehmen manchmal auch gerne die Führung!

* Dein Ex ist ein Tabuthema, gerade beim ersten Date. Du willst doch ihn kennenlernen und dich interessiert seine Exfreundin bestimmt genauso wenig.

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Dein Selbstbewusstsein ist bemerkenswert, ebenso dein Wunsch alles immer unter Kontrolle zu haben und es perfekt zu planen. Lass den Dingen auch mal ihren Lauf. Du wirst sehen, es geschehen ganz wunderbare und überraschende Momente und Situationen ohne diese geplant zu haben.

