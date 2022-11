Was deinen Boy ausmacht:

In Sachen Styling steht er dir in nichts nach: Mit seinem Trendbewusstsein ist der Coole eine echt Ausnahme ? er geht sogar gern mit dir shoppen. Deshalb weiß er auch ganz genau, womit er dich erobern kann. Sei es die knallige XXL-Bag oder der neue angesagte City Beachclub? Er weiß genau, was dein Herz begehrt und liebt es, dich damit zu überraschen. Denn: Hat man ihn erst einmal für sich gewonnen, lässt er seine coole Maske fallen und entpuppt sich als echter Traumboy.

Der Coole hat schon vielen Mädchen den Kopf verdreht. Deshalb braucht er ein Girl an seiner Seite, das mit seinem Charme umgehen kann. Für Schüchternheit ist bei ihm kein Platz, denn er und sein Girlfriend stehen immer im Mittelpunkt. Am meisten kannst du ihn mit deiner Selbstsicherheit beeindrucken. Dann wird er nur noch Augen für dich haben und sämtliche Freundinnen werden dich um deinen Traumboy beneiden!

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Hast du den Coolen erstmal für dich gewonnen, seid ihr das It-Paar der Clique. Ihr werdet zu den angesagtesten Partys eingeladen und euer Style wird von allen bewundert. Aber Trends sind schnelllebig und ihr habt bestimmt mehr, was euch verbindet. Zeig ihm auch deine anderen interessanten Seiten und er wird nicht mehr ohne dich sein wollen.

Gewinne mit Gillette auf schülerVZ:

Sag uns, wie dein Traumboy sein muss! Mach mit und gewinne einen von 10 göttlichen Venus Spa Breeze oder einen von 10 Musicload-Gutscheinen für je 10 Songs. So geht?s: Einfach auf schülerVZ eine Freundin von Gillette Venus Deutschland werden und auf unsere Pinnwand schreiben. Weitere Infos unter: schuelervz.net/gillettevenusdeutschland

Zurück zum Anfang . . .