Blog Artikel

6. Tag!

BRAVO Klima-Camp: Der spannende Reisebericht!

Ilulissat/Grönland, 12. August 2009:

Als wir am Montag mit dem Helikopter über Grönland geflogen sind, haben wir uns alle gefragt: Warum ist das Inlandeis hier an manchen Stellen so dreckig? Ein einfaches Klima-Experiment, das wir heute gemacht haben, liefert uns die Antwort. Wir sitzen an einem Holztisch vor Iglus aus Metall ? unserem Zimmern. Eine Tennisball große Styroporkugel ist unsere Erde. Dort, wo sich normalerweise der Nordpol befindet, steckt ein ausgebranntes Teelicht ? gefüllt mit Eis, das wir aus dem Polarmeer gefischt haben.

[old:bcnode:92818]mehr . . .[/old]

Verfasst von: Oliver Kienzle

Hier gibt's Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Tag!

BRAVO Klima-Camp: Der spannende Reisebericht!

Ilulissat/Grönland, 11. August 2009:

?Ich habe Angst vor dem Klimawandel?, sagt Òle (44) und blickt nachdenklich unter seiner Marc-Ecko-Mütze hervor. Wir sitzen in seiner Torf-Hütte auf einem Felsen vor der Stadt Ilulissat/Grönland. Eisberge ziehen vorbei. Auf einem Camp-Feuer kocht Tee. Es ist ganz schön frisch hier oben. Òle (ein Inuit = grönländischer Ureinwohner) wirkt ein wenig traurig, wenn er mit sanfter Stimme über die Klimakatastrophe spricht ? die seine Heimat zerstört.

[old:bcnode:92817]mehr . . .[/old]

Verfasst von: Katrin, Christina, Isabella und Tim

Hier gibt's Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tag!

BRAVO Klima-Camp: Der spannende Reisebericht!

Ilulissat/Grönland, 10. August 2009:

Heute sind wir auf dem Mond gelandet. Zumindest fühlt es sich so an, als unser rot-weißer Helikopter auf dem Sermet Kujalleq Gletscher aufsetzt. Wie Zähne ragen die Eisformationen in den blauen Himmel. An diesem klirrend kalten Ort auf Grönland entscheidet sich das Schicksal unserer Erde: Hier ist die für Klimaforscher wichtigste Stelle, um die globale Erwärmung zu sehen und zu messen. "Dieses Gebiet wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt", erklärt uns Tour-Guide Tilo (29).

[old:bcnode:92816]mehr . . .[/old]