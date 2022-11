So wirkst du auf deine Umwelt:

Egal ob im Urlaub, in einer neuen Stadt oder in einer neuen Klasse - du hast sicher keine Probleme, Anschluss zu finden! Du strahlst eine Selbstsicherheit aus, die auf andere geradezu magisch wirkt. Jedes Mädchen hätte dich gerne als Freundin, denn von deinem Auftreten können andere noch was lernen. Auch Lehrer wissen deine selbstbewusste Art zu schätzen, denn sie merken sofort, dass du dich durchsetzen kannst und immer zu deiner Meinung stehst. Deine direkte Art und deine Ehrlichkeit werden dich weit bringen!

So wirkst du auf die Boys:

Boys sind vom ersten Augenblick an fasziniert von dir! Du bist eine starke Persönlichkeit mit einer starken Ausstrahlung. Das weißt du genau und setzt dich liebend gern in Szene. In der Clique bist du der Mittelpunkt und das beeindruckt die Boys. Schließlich lieben sie Girls, die wissen, was sie wollen, und das auch ausdrücken können. Zurückhaltung ist nicht dein Ding. Du weißt, was du kannst und was du verdienst, und das ist nicht weniger als das Beste ? das gilt auch für den Boy an deiner Seite. Du brauchst einen ebenso selbstbewussten Typ, der dir auch in Sachen Styling das Wasser reichen kann. Denn obwohl du der Schwarm der Schule bist und jeder Junge deiner Ausstrahlung sofort erliegt, kann nur der coole, trendbewusste Boy mit dir mithalten und dein Herz erobern.

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Du liebst es, im Mittelpunkt zu stehen, und lässt dir nicht so leicht die Show stehlen. Manchmal verpasst du dadurch aber auch die Möglichkeit, Menschen zu begegnen, die nicht so stark sind wie du. Sie sind von deinem Selbstbewusstsein eingeschüchtert und trauen sich vielleicht nicht, dich anzusprechen aus Angst, nicht mit dir mithalten zu können. Verlier also nicht den Blick für das Wesentliche, sonst verpasst du vielleicht die Chance, einen netten Boy oder eine neue Freundin kennenzulernen!

Verpasse nie mehr die Göttinnen-News! Werde eine Freundin von Gillette Venus Deutschland auf Facebook und SchülerVZ und sei immer auf dem Laufenden!

Zurück zum Anfang . . .