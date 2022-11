Die Göttin der Verwöhnung

Du bist ein zartes Geschöpf und verfügst über zwei beneidenswerte Eigenschaften: Du bist romantisch und verträumt!

Sich ?in der eigenen Haut wohlfühlen? ist für dich nicht nur ein Begriff, sondern eine Lebenseinstellung. Nichts wirft dich aus der Bahn. Der kleine Streit mit deiner besten Freundin, eine verpatzte Klausur oder stressige Eltern ? um dich in deiner Haut wohlzufühlen, brauchst du einfach Entspannung, und die Probleme lösen sich in Luft auf. Ob eine pflegende Maske oder ein schönes Schaumbad, Hauptsache dein inneres Gleichgewicht wird wiederhergestellt.

Dein absolutes Beauty-Must-Have?

Der neue Gillette Venus Spa Breeze. Die Göttin der Verwöhnung braucht Entspannungsmomente, die ihr den hektischen Alltag versüßen - und genau das tut der Venus Spa Breeze in zartem Rosa. Der besondere Clou: Dank seiner integrierten Rasiergelkissen schäumt und rasiert der Venus Spa Breeze nach dem Anfeuchten wunderbar glatt in einem Zug. Die Gelkissen enthalten pflanzliche Öle und duften unvergleichlich nach weißem Tee.

So gelingt es der Göttin der Verwöhnung, vom stressigen Alltag abzuschalten und sich selbst zu verwöhnen!

Stylingtipps

Zu deiner romantischen Art passen vor allem spielerische Accessoires. Haarreifen, Ballerinas und angesagte Blumenprints gehören einfach in deinen Kleiderschrank! Dank deiner süßen Ausstrahlung unterstreichen auch Rüschen deinen sinnlichen Typ. Ob an der Bluse, am Kleid oder Rock ? damit bist du in jeder Situation perfekt gestylt. Farblich sollte sich dein Style an Pastelltönen orientieren. Babyblau, ein leichtes Vanillegelb oder zartes Rosa, wie der Gillette Venus Spa Breeze, lassen nicht nur dein Herz höherschlagen, sondern passen perfekt zu dir!

[url:"http://www.polyvore.com/g%C3%B6ttin_der_verw%C3%B6hnung/set?.mid=embed&id=17181067"][/url]

Göttin der Verwöhnung von Gillette Venus Deutschland, American Eagle Outfitters dresses enthaltend

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt . . .

Deine romantische Ader und deine verträumte Art helfen dir auch durch den stressigsten Alltag. Schaffe dir deine Wohlfühl-Momente, die du so sehr brauchst um dich rundum wohlzufühlen und dich zu erholen. Schalte ruhig mal dein Telefon aus und sei für niemanden erreichbar. Die Konzentration nur auf dich allein wird dir sehr gut tun und lässt dich auch in Zukunft jeden Stress meistern.

Venus Göttinnen auf Facebook

Triff dich mit den anderen Gillette Venus Göttinnen auf Facebook und werde ein Fan der Seite: Gillette Venus auf Facebook

Gewinnen: Folge Gillette Venus jetzt auf Twitter

Schreibe Gillette, welche Göttin du bist und gewinne einen Gillette Venus Rasierer.

Unter allen, die sich auf Twitter als Göttin bekennen, verlosen wir 30 Mal den passenden Gillette Venus Rasierer.

So gehts: Um teilzunehmen, folge uns unter http://twitter.com/GilletteVenusD und twittere einfach bis zum dort genannten Einsendeschluss die folgende Zeile: @GilletteVenusD Ich bin eine Goettin der Verwoehnung #goettin #gillette #venus

Zurück zum Anfang . . .