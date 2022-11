Was deinen Boy ausmacht:

Du siehst schon in seinen Augen, dass es diesem Boy ernst mit dir ist. Er möchte dich erobern und um dieses Ziel zu erreichen, gibt er sich die größte Mühe. Ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern zu können, versüßt ihm den Tag. Und weil er zu seinen Gefühlen steht, ist es für ihn ein Leichtes, das zu erreichen. Er weiß, was er will, und das bist du! Der Romantiker wird dich nicht mit teuren Geschenken überhäufen. Er nimmt sich lieber etwas Zeit und überrascht dich mit einem romantischen Brief oder einer selbst zusammengestellten Playlist für deinen MP3-Player.

Der Romantiker sucht ein verträumtes Mädchen, das ehrlich ist und eine ebenso treue Seele wie er selbst. Auf offensive Flirtversuche reagiert er eher verschüchtert. Denn als ein Kavalier der alten Schule legt er Wert darauf, den ersten Schritt zu machen, wenn es darum geht, sein Traumgirl für sich zu gewinnen. Allerdings kannst du als Göttin der Verwöhnung seine Aufmerksamkeit leicht auf dich lenken. Beispielsweise kannst du ihn mit einem zarten Duft im Vorbeigehen verzaubern oder ein süßes Lächeln aufsetzen, wenn du ihm begegnest. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er dich anspricht!

Der Göttinnen-Ratgeber empfiehlt:

Der Romantiker möchte seinem Girl die Welt zu Füßen legen. Alles, was er sich im Gegenzug dafür von dir wünscht, ist ein wenig Bewunderung und Anerkennung für seine Mühen. Zeig ihm offen und ehrlich, wie sehr du dich über seine kleinen Geschenke freust, denn ein strahlendes Lächeln von dir ist die schönste Belohnung für ihn! Und auch wenn er ein echter Gentleman ist: Über einen Zettel an seinem Fahrradlenker mit einer lieben Nachricht von dir oder ein Überraschungspicknick freut auch er sich garantiert, denn das zeigt ihm, dass ihr auf einer Wellenlänge seid!

