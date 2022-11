Wie geil ist das denn! Du kannst für BRAVO GiRL! modeln – ohne dafür nach München kommen zu müssen. Denn auch dieses Jahr kommen wir einfach zu dir – Köln ist deine letzte Chance! Jeder Teilnehmer erhält tolle Produkte von Garnier Hauklar Aktiv. Außerdem verlosen wir unter allen Kölner Mädchen Shopping-Gutscheine von H&M im Wert von 10x 50EUR.

BRAVO GiRL! und Garnier Hautklar Aktiv suchen dich. Ja, dich! Und zwar für neue, coole Beauty-und Modestrecken – und vielleicht sogar fürs Titelbild! Glaubst du nicht? Ist aber wahr.

Doch du wohnst gar nicht in München, wo unsere Redaktion sitzt? Nicht schlimm! Dann musst du nur zu einem der Termine unserer Castingtour kommen. In Hamburg, Berlin und Stuttgart waren wir schon. Am Dienstag, 26.04. ist in Köln die letzte Chance für dich dabei zu sein. Bring deine Freunde, deinen Freund, deine Eltern – ja, vielleicht deine ganze Schulklasse mit.