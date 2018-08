15 lustige Dinge, die jedes Mädchen heimlich macht

Dir ist langweilig? Dann kommen hier ein paar Ideen gegen Langeweile! Denn wenn einen keiner sieht, kann das Leben echt Spaß bringen! Dann kannst du endlich Dinge tun, die du wirklich magst und die sonst teilweise etwas peinlich wären.... Hier kommen 15 witzige Situationen, die wirklich jedes Mädchen kennt... Und der Spaß kann losgehen!

1. Den Spiegel küssen und gucken, wie man dabei aussieht – Muuuah!



2. Eine Million Selfies schiessen und dann nur ein einziges Posten – #Spontaner Schnappschuss

Selfies sind gar nicht immer so spontan ... siamionau pavel / Shutterstock

3. Coole englische Sprüche üben, die man am nächsten Tag in der Schule anbringen kann – sooo rääändom!

4. Den Namen des Schwarms laut vor sich hinsagen – mal sexy gehaucht, mal glücklich lachend, mal deeply in love …

5. Mit dem Hund sprechen, als wäre er der Psychotherapeut. Kein Hund da? Auch Schränke, Regale und Mäntel hören gut zu!

6. Eigentlich wäre ewig Zeit, zum Beispiel, um den Nagellack zu entfernen, die Nägel zu feilen und neu zu lackieren. Aber puuuh, zum zehnten Mal drüberpinseln geht doch auch!

7. Coole Posen üben, die einen dann – wow, Naturtalent! – beim Klassenfoto am nächsten Tag toll ins Rampenlicht rücken.

8. Beim Schminken eine bühnenreife Gesangs-Performance zum Besten geben. Wofür liegen sonst die Mikrofone im Bad herum?!

In jedem Girl steckt eben eine Entertainerin – zumindest eine heimliche! dean bertoncelj / Shtterstock

9. Allein im Zimmer der besten Freundin das Buch auf dem Zettel „Unbedingt erledigen!“ nur ein BISSCHEN zur Seite schieben …

10. In den höchsten auffindbaren High Heels sexy umherstolzieren!

11. Wenn’s keiner merkt, helfen bei fettigen Haaren auch drei Packungen Trockenshampoo und ein Messi-Dutt. Fällt doch gar nicht auf, oder?

12. Sich selbst mit kitsch-Filmen zum Heulen Bringen, bis man gar nicht mehr rausgehen kann.

13. Spontan aus Langeweile ein mega aufwendiges Make-up testen und die Haare stylen, obwohl es keinen Anlass gibt – um anschließend aufgebrezelt und mit grünem Lidschatten in der Wohnung zu sitzen!

14. Stalking? Nein, du guckst nur, was sie so macht, Die Ex des Schwarms!

15. Erst ein paarmal nur die Tür aufmachen und dann endlich vor dem Kühlschrank stehend nach und nach ALLES Leckere herunterschlingen, als gäb es kein Morgen mehr …

Naschen geht immer ;) Subbotina Anna / Shutterstock

Noch mehr coole Geschichten findest du in der aktuellen BRAVO GiRL!