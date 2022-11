10 Tipps: So wird Dein Valentinstag unvergesslich!

Es ist die große Liebe! Endlich hast du jemanden gefunden, bei dem du Schmetterlinge im Bauch hast und bei dem dein Herz schneller schlägt. Das möchtest du deinem/ deiner Angebeteten natürlich auch zeigen, vor allem am Valentinstag. Dass die Liebe zwischen euch etwas ganz Besonderes sein muss, weißt du sicherlich schon länger, das der anderen Person aber auch zu zeigen fällt der einen oder anderen sicherlich nicht ganz so leicht. Genau deshalb sollte man sich auch ganz langsam daran tasten und sich selbst bloß nicht unter Druck setzen. Der Partner erwartet sicherlich nicht, auch wenn Valentinstag ist, dass du dich verstellst und etwas für ihn/sie machst, dass gar nicht zu dir passt. Denn das fällt ihm/ihr super schnell auf, weil er dich kennt und direkt spürt, dass du dich in einer Sitaution gerade einfach nicht wohl fühlst. Und es gibt nichts schlimmeres als Angespanntheit... Gerade wenn eure Beziehung noch ganz frisch ist, musst du dem anderen nicht unbedingt deine Liebe gestehen oder zeigen, sondern einfach nur, dass du ihn wirklich magst und dass du froh bist, ihn an deiner Seite zu haben. Alles andere wird sich früher oder später eh noch ganz schnell ergeben.

Du hast noch immer keine Ahnung, was du am Valentinstag ihm/ihr schenken kannst oder aber, wie du deinem Partner überhaupt sagst, dass du ihn wirklich gernhast? Oder hast Angst, dass es super peinlich wird jemanden deine Gefühle zu zeigen? Dann haben wir hier 10 Tipps für dich, die dir Anregungen für einen perfekten Tag geben!

Klick dich einfach durch und hab einen schönen Valentinstag mit deinem Liebsten.

