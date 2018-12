Trend 10: Military-Style Aufrüsten ist in Sachen Mode erlaubt - sprich: Camouflage-Jacken und -Hosen sind auch dieses Jahr tragbar. Aber bitte nicht übertreiben: Kommt die Hose schon in Tarnfarben an, tut es beim Oberteil z.B. ein schlichtes gebrochen Weißes Shirt und eine Jeansjacke - auch hier gilt: Weniger ist mehr . . . Mehr Info: www.s.oliver-shop.de