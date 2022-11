10 Serien-Küsse: Eric & Adam von Sex Education

Auch wenn die Beziehung von Eric (Ncuti Gatwa) und Adam (Connor Swindells) in der Serie „Sex Education“ bei den Fans polarisiert, hat es sich dennoch gut angefühlt, als sich endlich die Lippen der beiden berühren.

Doch wie kam es dazu? Während Eric von Folge zu Folge in seine Rolle als schwuler schwarzer Mann hineinwächst, ist Adam noch lange nicht so weit, wenn es um seine Selbstakzeptanz geht. Doch durch Erics Entscheidung, eine offene homosexuelle Beziehung mit dem anderen Schüler Rahim zu führen, erkennt Adam durch seine Eifersucht, dass er bisexuell ist. Und das zeigt sich nach einer kleinen Kabbelei der beiden im Musikraum, die in einen heißen Kuss endet. 🎺