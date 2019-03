Yvonne Pferrer: Süße Überraschung für Jeremy

Yvonne Pferrer: Mega Überraschung zum Geburtstag von Jeremy Grube

Die Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Yvonne Pferrer (24) hat sich etwas super romantisches für ihren Freund Jeremy Grube (25) überlegt. Anlässlich des Geburtstags ihrer großen Liebe hat der 24-Jährige sich selbst übertroffen. Die beiden haben sich am Set von "Köln 50667" kennen und lieben gelernt seither gehen sie durch dick und dünn und sind beide mega erfolgreich als Reiseblogger unterwegs. Kein Wunder, dass Yvonne nach 5 Jahren Beziehung genau wusste, womit sie ihrem Schatz die größte Freude macht.

Yvonne Pferrer bringt Jeremy Grube zum weinen

Yvonne erfüllt Jeremy seinen größten Wunsch: Eine Nacht in einem Baumhaus. "Ich habe es mir schon immer mal gewünscht, im Baumhaus zu schlafen, weil ich Baumhäuser schon seit Kindheit an liebe und was hat Yve organisiert? Ein Baumhaus-Hotel", freute sich Jeremy mega in seiner Instagram-Story. Er postete ein Foto von sich und seiner Liebsten aus dem Baumhaus und schrieb dazu: "Bestes 25. Geburtstagsgeschenk ever! Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Nach zweieinhalb Stunden Autofahrt hat Yve einfach irgendwo im Nirgendwo angehalten und auf einmal sah ich die kleinen Häuser in den Bäumen". Wow – was für ein unglaublich tolles Geschenk.

