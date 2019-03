XXXTentacion: Mutter seines Sohnes gibt erstes Interview

XXXTentacion: Mutter seines Sohnes zeigt sich im TV

Ende Januar kam das Baby des verstorbene Rappers XXXTentacion (✝20) zur Welt. Der Rapper selbst hatte bereits vorab den ungewöhnlichen Nahmen Gekyume für seinen Sohn auserwählt. Die Mutter des Sprösslings hatte ihre Identität nach dem Tod und während der Schwangerschaft geheim gehalten. Doch nun entschied sich die langjährige Freundin von Jahseh Onfroy, wie X mit bürgerlichem Namen hieß, der Öffentlichkeit zu zeigen.

Instagram/cleo_ohsojazzy

XXXTentacion: Intime Details über die Beziehung zur Mutter des Sohnes

Die 20-Jährige hatte einen Auftritt bei Local 10 News. Die bisher Unbekannte Freundin des verstorbenen X heißt Jenesis Sanchez. In dem emotionalen Interview verriet sie intime Details aus ihrer Beziehung zu XXXTentacion: "Ich und Jahseh haben viel Zeit damit verbracht, Videospiele zu spielen. Wir wollten nicht ausgehen, denn wenn wir es taten, haben ihn die Leute erkannt. Wir kamen sogar an den Punkt, an dem wir manchmal um Mitternacht einkaufen gehen wollten".

