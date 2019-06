Work & Travel Australien: Die 11 außergewöhnlichsten Jobs

Du bist mit der Schule oder dem Studium bald fertig? Oder willst in den Semesterferien oder im Urlaubssemester etwas wirklich außergewöhnliches machen? Dann ist dieses Work & Travel Programm in Australien perfekt für dich. Bis zu zwei Jahre kannst du im Rahmen des Working Holiday Maker Programms durch Australien reisen und dabei deinen Lebensunterhalt mit super spannenden Jobs verdienen. Ab Juli 2019 ist unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Verlängerung um ein weiteres Jahr möglich. Klingt mega, oder?! Und wer will bitte nicht mal als Leuchtturmwärter oder Floating Yoga Trainer arbeiten? Außerdem liest sich "erste berufliche Erfahrungen in Australien" im Lebenslauf für deine Bewerbungen wesentlich besser als eine Lücke à la „Weltreise“.

Wal-Flüsterer

Das Meer vor der Ningaloo Coast in Westaustralien gilt als bester Ort, um mit Walhaien zu schwimmen. Doch neben den sanften Riesen beherbergt das zum UNESCO-Welterbe gehörende Ningaloo Reef auch eine Vielzahl anderer Meeresbewohner, die sich das ganze Jahr über in diesem kunterbunten Unterwasserspielplatz tummeln. Ob als Tauchlehrer oder als Mitarbeiter auf einem Ausflugsboot: „Wal-Flüsterer“ klingt schon extrem cool im Lebenslauf, nicht wahr?

Beach-Barkeeper

Ab an den Strand... An einem der berühmtesten Strände der Welt jobben und nette Leute aus aller Welt kennenlernen? Bondi Beach macht’s möglich: Egal, ob als Barkeeper Cocktails mixen oder als Kellner Kaffee und Meeresfrüchte servieren, hier kommt jeder Job mit relaxter Strandatmosphäre und Meerblick inklusive. Wer will kann sich in der Mittagspause in die Wellen stürzen.

Quokka-Pfleger

Die süßen Tiere sind berühmt für ihr Dauergrinsen und ihre freundliche Art. Darum sind die Australischen-Lieblinge echte Selfie-Starsgeworden. Auch fernab ihrer westaustralischen Heimat Rottnest Island. Doch wenn die knuddeligen Nager nicht geschützt werden, könnten sie bald vom Aussterben bedroht sein. Working Holiday Maker helfen den Park Rangers dabei, den Lebensraum der Quokkas sicher zu halten – und die Paparazzi in ihren Grenzen.

Meeresschildkröten-Beobachter

Der perfekte Job für Tierfreunde: Die Meeresschildkröten von Arnhem Land sind seit Jahren gefährdet und stehen unter Artenschutz. Ein engagiertes Forschungsteam vor Ort, versucht diesen wundervollen Tieren ihre angestammten Niststrände und Futterplätze zurückzugeben und freut sich über jede Unterstützung. Sechs der sieben bekannten Meeresschildkrötenarten leben in den Gewässern von Top End. Lederschildkröte oder Wallriffschildkröte? Wer hier jobbt, weiß Bescheid.

Leuchtturmwärter

Wer zum Chillen nach Australien kommt, findet als Leuchtturmwärter seine Berufung: Maatsuyker Island liegt direkt vor der Küste von Tasmanien, und um den Leuchtturm der Insel das ganze Jahr über zu bewirtschaften, werden zwei Personen gebraucht. Atemberaubender Meerblick, endlose Bergtouren und die wohl sauberste Luft der Welt … hier kann man so richtig abschalten, in jeder Hinsicht.

Tennis-Turnier-Aushilfe

Aussies haben immer eine helfende Hand parat – ob für Freunde, Nachbarn … oder für die besten Tennisspieler der Welt. Jedes Jahr stellen die Australia Open 1.000 Mitarbeiter ein, um verschiedene Aufgaben im „Players Services Team“ zu besetzen. Das Jobangebot reicht vom Fahrer bis zum Concierge, verbunden mit der Chance, berühmte Sportstars hautnah zu erleben und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines der führenden Grand-Slam-Turniere der Welt zu werfen.

Outback-Tourguide

Du interessierst dich für Land und Leute? Willst die Kultur hautnah erleben? Ein Job als Tourguide ist optimal für alle, die tief in die Tradition der australischen Aborigines eintauchen wollen, der ältesten indigenen Kultur der Welt. Gemeinsam mit den Ältesten verschiedener Aborigine-Stämme und erfahrenen Outback-Experten führen Working Holiday Maker Touristen auf Trekkingtouren rund um Australiens berühmtesten Felsen, den Uluru, auch bekannt als „Ayers Rock“. Kein Bürofenster bietet eine vergleichbare Perspektive.

Koala-Pfleger

Australien ohne Koalas? Undenkbar! Aber leider sind die Tiere vom Aussterben bedroht! Schuld sind die wachsenden Städte. Wie tragisch! Um den süßen Kleinen zu hlefen, kannst du im weltweit einzigen (!) Koala-Hospital in Port Macquarie, New South Wales, arbeite. Dort sind tatkräftige Tierfreunde immer willkommen! Die sich liebevoll um kranke und verletzte Koalas kümmern oder wichtige Forschungsarbeiten zum Erhalt und Schutz dieser wundervollen Spezies durchführen. Nicht nur für Tierfreunde eine absolut geniale Arbeit.

Skilehrer

Verschneite Hügel und stimmungsgeladenes Après-Ski sind vielleicht nicht das, wofür Australien berühmt ist. Doch Falls Creek in Victoria bringt das Beste beider Welten zusammen: Hier können Working Holiday Maker als Skilehrer den Winter durchbrettern und im Sommer einfach ein Stück weiter in Richtung Küste ziehen, um bei bestem Strandwetter zu entspannen.

„Floating Yoga“-Trainer

Die Gold Coast glänzt mit einigen der besten Locations für Zen Yoga, Surfing und anderen Wassersportarten. Doch warum für nur ein Workout entscheiden, wenn die Kombination aus allem drei möglich ist? „Floating Yoga“ ist Paddelboarding plus Yoga und ergibt das ultimative Gleichgewichtstraining. Der ideale Job für Yogis, Strandfans oder Wasserratten. Mega!

Strand-Pfleger

Australiens Strände gehören mit zu den schönsten der Welt. Doch kaum einer weiß, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich professionell um diese Strände kümmern! An der Südspitze der Westküste Australiens liegt der Margaret River Beach – die beste Ausrede, um den tristen Alltag zu entfliehen, und stattdessen dafür zu sorgen, dass Strand und Küste sauber bleiben.

Auf der neuen Plattform australiainc.de bietet Tourism Australia alle wichtigen Informationen rund um das Thema Working Holidays und du erfährst, wie und wo man sich für ein entsprechendes Visum und den ersten Traumjob in Australien bewirbt.

