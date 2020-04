1. Freundlich und nett sein

Komischerweise denkt man oft von beliebten Girls, dass sie eigentlich arrogant sind, weil sie so unnahbar wirken. Versuche mal deine Vorurteile zu ignorieren und achte mal darauf, wie diese Girls wirklich reagieren, wenn du mit ihnen sprichst. In den meisten Fällen wirst du überrascht sein, was für du für eine freundliche und neutrale Antwort kriegst. Denn wer mit fiesen Sprüchen auf normale Fragen antwortet, über andere herzieht und ständig die eigenen Vorteile betont, ist definitiv nicht beliebt. Deshalb: Immer gelassen und so freundlich wie möglich bleiben. Kill them with kindness!

2. Die Fehler anderer akzeptieren

Statt krampfhaft zu versuchen, sich selbst möglichst perfekt darzu­stellen, geben beliebte Mädchen ANDEREN das Gefühl, nett und sympathisch zu sein. Sie sind zugewandt, interessiert und akzeptieren jeden so, wie er ist. Jeder umgibt sich gerne mit Leuten, von denen man sich verstanden fühlt.

3. Ehrlich zu sich und anderen sein

Gibt es Sätze, die einen beliebt machen? Zu flunkern, nur um anderen einen Gefallen zu tun oder gemocht zu werden ist jedenfalls nie gut und der andere merkt früher oder später den Unterschied zwischen ernst gemeinten Komplimenten und Lügen. Stattdessen viel cooler: Wenn jemand einen ehrlichen Rat von dir will, auch deine ehrliche Meinung äußern. Wenn du dabei sachlich und neutral bleibst, macht dich das am Ende viel beliebter, als alles andere.

4. Zu seinen Macken stehen

Was beliebte Mädchen besonders stark macht, ist die Tatsache, dass sie sich selbst auch mal Fehler eingestehen können und einem nicht, dass Gefühl geben sie sind perfekt. Über sich selbst zu lachen und auch mal zuzugeben, wenn etwas richtig mies gelaufen ist, macht dich menschlich und anderen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Kein Mensch ist perfekt.

Menschlichkeit macht einen symphatisch und beliebt. Drobot Dean - stock.adobe.com

5. Sich selbst schön finden

Ja, beliebte Girls sind schön, aber ihre Schönheit hat nichts mit Modelfigur, Traumhaaren oder super Schmink-Skills zu tun. Sie können klein, groß, dick oder dünn sein. Ihr Beauty-Geheimnis ist: Sie FINDEN SICH schön. Sie mögen sich, wie sie sind und sind einfach zufrieden. Denn Schönheit entsteht durch Selbstbewusstsein.

6. Sagen was man denkt

Wer keine eigene Meinung hat und sich von anderen immer sagen lässt, wie er zu denken hat, macht sich damit nicht sehr beliebt. Nur wenn man sich auch mal traut, anderer Meinung zu sein, Ecken und Kanten zu zeigen, schaut man dich an und hört dir zu! Steh zu den Dingen, die dir was bedeuten: zu dir selbst, deinen Freunden, deinen Idealen.

7. Sei offen für Neues

Wenn man sich vor der Welt und allem anderen verschließt, wirkt das nicht sehr symphatisch. Versuche jedem, dem du begegnest, eine echte Chance zu geben. Öffne dich der Person und versuche mit so wenig Angst wie möglich auf die Personen zuzugehen. Das kommt bei den meisten Menschen super positiv an und macht automatisch beliebt.

8. Hilf anderen

Jemand anderem einfach zu helfen, ohne dafür etwas zu verlangen bleibt im Gedächtnis und verschafft dir einen guten Eindruck. Je mehr gute Eindrücke bei anderen hinterlässt, desto beliebter wirst du automatisch.

9. Bleib dir treu

Du würdest dir gerne die Haare färben, aber traust dich nicht, weil die anderen es uncool finden könnten? Schluss damit! Du solltest dich nie für das schämen, was du bist und was dich ausmacht, nur weil es den anderen nicht passen könnte. Probiere dich aus, trau dich DU zu sein und du wirst sehen, dass Mut viel beliebter macht, als sich zu verstellen.

10. Zeige Wertschätzung

Jemand macht etwas, was du total feierst? Dann lass es die Person wissen. Wenn du jemandem Respekt zeigst und der Person vermittelst, wie sehr du das schätzt, macht euch das beide happy.