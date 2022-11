Wie krieg ich endlich einen Freund?

Angst und Schüchternheit: So wirst du selbstbewusster!

Du bist schüchtern und traust dich nicht ein süßes Girl oder einen Boy anzusprechen? Dieser Pudding in den Knien, wenn man einen gut findet, das Rotwerden und die Angst einen Korb zu kriegen können einen zur Verzweiflung bringen. Du brauchst nicht cool zu sein, um jemand anzusprechen. Klar, ein bisschen Mut gehört schon dazu. Aber du hast ja nichts zu verlieren, sondern kannst dabei nur gewinnen.

Das kannst du tun:

» Wenn du Angst hast, jemanden anzusprechen, der dir gefällt, dann üb das zuerst mal mit Menschen, die dir nicht wichtig sind. Z.B. im Bus, im Kaufhaus, im Restaurant oder auf Veranstaltungen. Frag z.B. nach dem Weg, der Uhrzeit, nach Kleingeld . . . Du wirst sehen: Ihre Reaktionen auf dich sind viel freundlicher als du erwartest. Erst wenn das gut klappt, dann versuch's mit jemandem, der dir gut gefällt.

» Werd dir deiner Stärken bewusst! Jeder kann etwas besonders gut, ist für etwas begabt oder zeigt für etwas besondere Leidenschaft. Entdecke deine Stärken! Das macht dich selbstbewusster und attraktiver. Find heraus wozu du fähig bist und trau dich täglich ein bisschen mehr als sonst.

» Geh dahin, wo Jugendliche was zusammen machen! Arbeite z.B. in eurem Jugendhaus mit oder in der Redaktion eurer Schülerzeitung, mach bei eurer Schulband mit oder in einer Theatergruppe . . . Denn niergends sonst lernst du Leute besser kennen als bei gemeinsamer Action. Oder schließ dich einem Verein oder einer Clique an! Dort triffst du Leute, die deine Interessen teilen. Da ist es ganz unkompliziert mit anderen ins Gespräch zu kommen.

