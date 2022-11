Wie krieg ich endlich einen Freund?

Hohe Erwartungen: So schraubst du deine Ansprüche runter!

Sehnst du dich vielleicht nach einem Freund, der total zu dir passt? Einen, mit dem du deine Interessen, Neigungen und Hobbys teilen kannst, der dir zuhört und mit dem du alle Probleme besprechen kannst? Jemand, der dich abgöttisch liebt, viel mit dir unternimmt, der einen guten Charakter hat aber auch gut aussieht? Ein Partner, der sexy ist und gut im Bett, aber nicht aufdringlich?

Traumprinz gesucht! Wenn du gleich den Traumprinzen oder die Traumprinzessin suchst, ist es kein Wunder, dass du immer noch allein bist. Denn dann ist kein anderer Mensch gut genug für dich.

Mach dir klar: Dem perfekten Partner begegnest du nur ganz selten im Leben. Aber vor lauter Ansprüchen übersiehst du alle anderen, die einfach nett sind und ganz gut zu dir passen.

Das kannst du tun:

» Wach auf aus deinem Liebestraum! Schau dich aufmerksam um! In der Schule, im Verein, im Jugendhaus . . . Dann entdeckst du tolle Leute, die dir vorher nie aufgefallen sind.

» Ein Freund oder eine Freundin ist nicht dazu da, dir alle Wünsche zu erfüllen. Und wer eine Beziehung eingeht, muss auch immer Kompromisse eingehen. Vielleicht sieht der Junge nicht so gut aus, wie du's dir wünschst. Aber er respektiert dich, hat Humor und bringt dich zum Lachen. Dann probier's doch mal aus und gib ihm eine Chance!

» Lass dich nicht blenden! Auch wenn es in deiner Clique chic ist, Marken-Klamotten zu tragen, zu rauchen, zu trinken oder coole Sprüche zu klopfen: Wer seinen Schatz nach solchen Kriterien auswählt, wird ganz schnell enttäuscht. So cool ein Typ damit im ersten Moment auch rüberkommt - für eine liebevolle Beziehung reicht das nicht. Mehr Spaß und Freude hast du mit Leuten, denen Äußerlichkeiten nicht so wichtig sind.

