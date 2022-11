Wie geht Telefonsex?

Betti, 14: Ich möchte mit einem Freund von mir Telefonsex ausprobieren. Kann ich da irgendwas falsch machen und wie genau geht das?

Dr.-Sommer-Team: Mit Worten und den eigenen Händen.

Liebe Betti,

Telefonsex ist vor allem Sex mit Worten. Wenn Du mit Deinem Freund telefonierst, kommt es also auf den Inhalt Eures Gespräches an, ob Ihr in sexuelle Stimmung kommt. Wenn Euch nur freundschaftliche Gefühle füreinander verbinden, wird das vielleicht etwas schwieriger, als wenn Ihr als Liebespaar ohnehin Lust aufeinander habt. Versuchen kannst Du es natürlich trotzdem. Damit es Spaß macht, hilft etwas Kreativität. Denn Erregung durch Berührung ist ja nicht möglich. Also gilt es, einen anderen Weg finden. Erotische Gespräche sind eine Möglichkeit, in sexuelle Stimmung zu kommen. Ihr könntet Euch zum Beispiel von Euren sexuellen Phantasien erzählen. Oder davon, was jeder von Euch bei der Selbstbefriedigung gut findet. Vielleicht ist das genau das Richtige. Ihr könnt Euch auch darüber austauschen, was Ihr in Sachen Sex gern einmal ausprobieren würdet. Wenn Dir danach ist, kannst Du Dich selber streicheln und an empfindsamen Stellen berühren. Denn in den meisten Fällen kommt man beim Telefonsex nur dann zum Höhepunkt, wenn man den eigenen Körper berührt – ähnlich wie bei der Selbstbefriedigung. Nur, dass Ihr es eben zu zweit und am Telefon macht. Falsch machen kannst Du im Grunde nichts. Es kann höchstens passieren, dass es Euch komisch vorkommt und nicht klappt. Deshalb überlege Dir, ob er der Richtige für so ein Experiment ist. Wenn ja, kann es eine spannende Erfahrung sein.

Dein Dr. Sommer-Team

