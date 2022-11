Wie führt man eine Beziehung?

Kein Mensch kann Dir dazu allgemeingültige Regeln nennen. Normalerweise sieht oder hört man sich etwa alle ein bis drei Tage. Am Anfang willst Du vor lauter überschäumender Gefühle am liebsten 24 Stunden am Tag in der Nähe Deines Schatzes sein. Das ist selten möglich. Mit so einem Klettenverhalten würdest Du wahrscheinlich Deinem Freund/Deiner Freundin auf die Nerven gehen. Jungs z.B. finden es gar nicht so übel, auch mal Zeit für sich oder für ihre Kumpels zu haben.

abends ja noch mal in Ruhe telefonieren und euch gegenseitig erzählen, was jeder erlebt hat. Aber bedränge ihn/sie nicht mit mehr als drei bis fünf SMS oder ein bis zwei Anrufen täglich – das kommt meistens nicht gut an. Gib ihm/ihr auch Zeit, DICH zu vermissen und sich selbst bei Dir zu melden!

Insbesondere Mädchen würden freiwillig auf ihr neuestes Paar Schuhe verzichten, wenn sie nur endlich aus dem Mund

Merke: Wahre Liebesbeweise lassen sich nicht in Worte fassen. Etwa wenn er auf sein Fußballtraining verzichtet, weil er was mit ihr machen möchte. Oder sie ihm ein Eis spendiert, um ihn aufzuheitern. Oder wenn der eine dem anderen eine CD brennt, weil er krank ist… All das ist mehr wert, als wenn ständig "Ich liebe dich" gesagt wird.