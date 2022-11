Wie bist Du in der Liebe?

Am besten funktioniert die Kombination "Älteste + jüngster Bruder". Du hilfst gern, aber Du überlässt nichts dem Zufall. Du entscheidest lieber, wie etwas gemacht wird, anstatt ewig rumzudiskutieren. Ein Junge, der in seiner Familie das Nesthäkchen ist, sucht sich gern eine starke Freundin wie Dich. So einem Jungen gefällt es, wenn Du die Führung in der Beziehung übernimmst. Mit einem anderen Erstgeborenen kann es da schon mal Stress geben.