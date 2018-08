WhatsApp: 25 crazy Chats, die jeder kennt!

WhatsApp ist eigentlich nicht kompliziert. Sollte man meinen. Doch es gibt immer wieder krasse Fails auf WhatsApp, die ganz schön funny sind. Die folgenden 25 typischen WhatsApp Phänome kennt echt jeder. Zum Schlapplachen!

Flirten? Kann ich - NICHT!

Gar nicht so easy, mit dem Schwarm zu texten. vor allem, wenn eine dieser Sachen passiert.

1. Wenn dein Schwarm eeewig nicht antwortet: Plötzlich spürst du Phantom-Vibrations-Alarm oder

- Klingeln . . . ARGH! Das war doch was? Nee . . . Nix. Zum Verrücktwerden!

2. Jedes Mal, wenn das Handy vibriert, hoffst du, dass es eine Nachricht von deinem Schwarm ist. Und dann diese Enttäuschung, wenn’s doch nur jemand aus der Klassen-Gruppe ist.

3. Wenn du mit deinem Kumpel/deiner BFF über deinen Schwarm schreibst und die Nachricht dann aus Versehen dem Schwarm schickst. Oh, oh!

4. Wenn du alle zehn Sekunden schaust, ob dein Schwarm die Nachricht gelesen hat. Jetzt aber . . . Jetzt muss er sie gelesen haben . . . Ist sein Handy kaputt? Oder meins?!

5. Versehentlich den falschen Smiley verschickt. Ähm . . .

Familien-Chat: Lass es einfach, Mama

Wenn andere dich zum Schmunzeln bringen ... Africa Studio / stock.adobe.com

Ach, Mama! Wenn im Family-Chat alles drunter und drüber läuft.

6. Sie benutzt auch nur die Emojis, die sonst kein Mensch jemals benutzen würde wie die lila Tulpe. Ernsthaft?

7. Diese hundert Videos, die man plötzlich auf dem Handy hat. Die waren schon vor fünf Jahren nicht witzig – und sind es jetzt immer noch nicht. Punkt.

8. Kettenmails verschickt keiner mehr? Denkste! Die Rechnung hast du ­ohne deine Mom gemacht.

9. Sie schreibt und schreibt und schreibt. Und dann kommt: „Ah, okay, danke.“ #facepalm

10. Wenn sie die Tastentöne auf super laut stellt und sich beim Tippen anhört wie ein tropfender Wasserhahn.

Gruppen-Chats: Diese verfluchten Gruppen ...

Praktisch, wenn du mit so vielen gleichzeitig kommunizieren kannst. Oder doch nicht?

11. Diese zwei Kandidaten, die sich in der Gruppe nur miteinander unterhalten . . . Haben die das Prinzip vom Gruppenchat irgendwie nicht verstanden?

12. Wenn sich alle Fotos, die du geschickt kriegst, automatisch in deiner Gallery abspeichern, du irgendwann aus Langeweile durch deine Bilder scrollst und dich plötzlich nackte Brüste anspringen. Aaah!

13. Wenn du schon bereit zum Schlafen bist, dich ­umgedreht hast und dann eine Nachricht kommt. Und es vibriert nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal. Und jeder kennt es: Die Neugierde siegt doch meistens.

14. Plötzlich kriegt man auch ständig Nachrichten von Leuten, von denen man nie etwas wissen wollte . . .

15. Du schaust zwei Sekunden aus dem Fenster: 271.687.263 unbeantwortete Nachrichten – oh no!

16. Die Leute, die nur mit „k“ oder „ja“ antworten – ich liebe sie! Nicht!

17. Den Kackhaufen schickt man auch nur in Gruppen, oder?!

18. Wenn du nur im Gruppenchat schreibst, um mit deinem Schwarm zu kommuni­zieren, der dir privat aber nie zurückschreibt. Ähm, ja . . . Big love und so . . .

19. Die Leute, die nicht eine Nachricht verfassen, ­sondern 100 kleine Nachrichten mit immer ­insgesamt maximal zwei Wörtern.

20. Wenn das Gruppenbild plötzlich ein peinliches Party-Pic von dir ist . . .

#Verplant

Oops....war ich das etwa? Ähm ja! Shutterstock

Eigentlich hättest du jetzt genug Ruhe, um gechillt zu chatten – eigentlich.

21. Der Moment, wenn du der falschen Person den falschen Text schickst!

22. Wenn man aus Versehen auf das Anrufsymbol bei WhatsApp kommt. Schock!

23. Du kriegst Bilder, und dann laden sie . . . und laden . . . und laden . . . Bis sie dann einfach aufhören. Resultat: NIX!

24. Wenn du etwas schreibst und die Person, die neben dir sitzt, ständig auf dein Handy starrt. Grrr.

25. Wenn du eine eeewig lange Sprachnachricht aufnimmst – und dann aus Versehen löschst. #ohno!!!