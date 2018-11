Welche Clique passt zu dir?

Es gibt doch kein schöneres Gefühl, als zu wissen, dass es Menschen in deinem Leben gibt, mit denen du alles teilen kannst und die immer für dich da sind. Die gleich denken wie du, das gleiche lustig finden wie du und genauso crazy und witzig sind wie du. Das sind deine Freunde, echte Seelenverwandte. Die Frage ist dabei nur: Welcher Freundetyp passt am besten zu dir, welche Girls und Boys sind deine Seelenverwandten? Die, die gerne einen gemütlichen Abend auf der Couch oder im Kino verbringen? Die Clique, die sich wie eine Familie anfühlt? Oder lieber doch diejenigen, für die Action an erster Stelle steht und an keiner Achterbahn vorbei gehen können, ohne eine Fahrt mitzumachen? Oder vielleicht doch die immer gut gelaunten, lustigen Spaßkanonen, die immer einen frechen Spruch auf den Lippen haben und ihr Leben genießen und feiern? Schwierige Frage! Aber du kannst es ganz leicht rausfinden. Dieser Test zeigt dir, welche Clique dich wirklich happy macht!