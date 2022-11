Weihnachten bei"Glee": Kurt und Rachel als Elfen

Schau' dir hier die süße Werbung für die "Glee"-Weihnachtsfolge "Previously Unaired Christmas" an!

Überraschung! Es gibt dieses Jahr doch eine Weihnachtsfolge von "Glee"! Und jetzt wird's kompliziert: Die "Glee"-Weihnachtsfolge "Previously Unaired Christmas" wurde nämlich bereits letztes Jahr gedreht und gehört eigentlich zur 4. Staffel. Letztes Weihnachten gab's von Fox aber keine Sendegenehmigung für die Folge. Aber jetzt wird sie endlich ausgestrahlt!

Die aktuellen Folgen von "Glee" spielen im Frühling, deswegen wurde für die Folge der Trick genutzt, dass sich die Charaktere an Weihnachten erinnern. In der "Glee"-Weihnachtsfolge "Previously Unaired Christmas" erinnert sich Sue Sylvester an das letzte Weihnachtsfest: In New York müssen Rachel, Kurt und Santana als Elfen verkleidet im Einkaufscenter singen und an der McKinley High School bereitet sich New Direction auf ein Krippenspiel vor.

Die Folge "Glee"-Weihnachtsfolge "Previously Unaired Christmas" läuft am Donnerstag, den 5. Dezember in den USA. Damit geht's auch erst einmal in die Weihnachtspause. "Glee" kehrt am 25. Februar zurück auf die US-Bildschirme.