Bella Hadid & The Weeknd führten lange eine On-Off-Beziehung. Nach der ersten langen Trennung von der Laufsteg-Beauty funkte es dann zwischen dem 28-Jährigen und Sängerin Selena Gomez. Aber auch diese Liebe war nach zehn Monaten vorbei! Also verschlug es den "Often"-Star zurück zur Ex. Es machten sogar Verlobungs-Gerüchte von Bella & The Weeknd die Runde! Seit Anfang 2019 ist allerdings wieder Schluss … Bella Hadid wurde neulich sogar mit Liam Payne gesehen – ihr Neuer?