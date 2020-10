Was schenkt man zum 16. Geburtstag?

Sweet Sixteen! Jeder fiebert seinem 16. Geburtstag aufgeregt entgegen. Es gibt viele Dinge, die man ab 16 endlich machen darf, wie zum Beispiel mit seinem Führerschein starten oder länger draußen bleiben. Wenn also die beste Freundin oder der beste Freund 16 werden, will man sich ein cooles Geschenk einfallen lassen. Gar nicht so easy! Schließlich hat jeder von uns alles, was man zum Leben und Glücklich sein braucht. Falls ihr also dringend neue Inspirationen für ein kreatives Geburtstagsgeschenk braucht, haben wir für euch ein paar coole Ideen! Ob ein Gutschein, etwas Selbstgemachtes oder eine Gruppenaktivität – es ist für JEDEN etwas dabei!

Geschenkideen für 16-jährige Mädchen

Was schenkt man seiner besten Freundin zum 16. Geburtstag? Oder seiner Schwester? Wie wäre es damit:

Eine Alpaka-Wanderung

Eine Wanderung mit Alpakas ist schon lange ein Mega-Trend! Das Beste: Das Geschenk passt im Sommer, aber auch im Winter. Informiere dich online, wo man in deiner Nähe (bzw. in der Nähe des Geburtstagskinds) mit den flauschigen Tierchen spazieren gehen kann. Der perfekte Spaß für dich und deine Clique.

Meist werden in der Nähe jeder Stadt geführte Wanderungen angeboten! stock.adobe.com / Euge

Foto-Shooting mit deinen Freundinnen

Lustige Instagram-Schnappschüsse hast du mit deinen Mädels sicher genug! Wie wäre es stattdessen mal mit einem professionellen Fotoshooting? Ihr schminkt euch, stylt euch auf und lasst euch von einem professionellen Fotografen ablichten. Darüber freut sich jedes Mädchen! Die Fotos kann das Geburtstagskind dann bei sich zu Hause aufhängen.

Polaroid-Kamera

Polaroid-Kameras sind gerade mega angesagt! Man kann am 16. Geburtstag Fotos machen und diese sind dann direkt fertig! Besonders beliebt ist die instax Sofortbildkamera zum Verschenken. Sie ist klein, praktisch und hat ein süßes Design. Dieses Geschenk ist für eine Person alleine natürlich zu teuer, aber als größere Gruppe könnt ihr einfach zusammenlegen!

Die instax-Kameras kann man überallhin mitnehmen! istockphoto

Geschenkideen für 16-jährige Jungs

Gutschein für einen Escape-Room

Ebenfalls ein beliebtes Birthday-Present ist ein Gutschein bzw. ein Auflug in einen Escape-Room. Geht auch super im Herbst und Winter! Meist sind 3-6 Leute in einem Raum "eingesperrt" und müssen verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen, um wieder zu entkommen. Das Ganze natürlich unter Zeitdruck ...

Bluetooth-Lautsprecher

Mit einem Bluetooth-Lautsprecher als Geschenk zum 16. Geburtstag macht man garantiert nichts falsch! Darüber freut sich jeder Junge.Mit seinem Smartphone oder Laptop kann man via Bluetooth easy seine Musik abspielen lassen. Tipp: Kauf eine kleinere Größe, so lässt sich die Box unterwegs einfacher mitnehmen!

Trampolin-Park

Hier kannst du dich so richtig austoben! Fast in jeder großen Stadt gibt es inzwischen einen Trampolin-Park!

Ein Tag im Trampolin-Park ist natürlich auch ein gutes Geschenk für alle Girls! stock.adobe.com / EdNurg

Spikeball-Set

Für alle sportlichen Jungs ist das Outdoor-Game Spikeball eine gute Idee. Spikeball ist ein neuer Fitness-Trend, der in den USA schon seit Jahren gespielt wird! Es funktioniert ähnlich wie Volleyball, nur, dass das Netz am Boden gespielt wird. Die Ausstattung bekommst du zum Beispiel auf Amazon.

Selbstgemachte Geschenke zum 16. Geburtstag

Ein Freundinnen-Buch : Kauf ein kleines Buch und schreib auf jeder Seite ein paar Zeilen, wieso sie die Beste ist. Dann klebe noch ein paar witzige Schnappschüsse von euch rein! Selbstgemacht – und persönlich.

: Dann klebe noch ein paar witzige Schnappschüsse von euch rein! Selbstgemacht – und persönlich. Nimm ein altes Einwegglas und füll es mit 16 zusammengerollten Botschaften oder DIY-Gutscheinen auf.

und füll es mit 16 zusammengerollten Botschaften oder DIY-Gutscheinen auf. Einfach, aber immer schön: Nimm ein Foto von euch und lass es auf eine Tasse, ein Kissen, eine Handyhülle oder ähnliches bedrucken.

DIY-Geldgeschenk: Hierzu brauchst du nur eine Packung Merci-Schokolade und ein paar Geldscheine (so viele wie du ausgeben möchtest). Umwickel jeden Riegel mit einem Geldschein